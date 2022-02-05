Беннет назвал основную угрозу для Израиля

Иран и его ядерная программа представляют собой самую большую угрозу для Израиля, который вне зависимости от итога переговоров в Вене оставит за собой свободу действий. С таким заявлением выступил премьер-министр Израиля Нафтали Беннет.

"Самую большую угрозу Государству Израиль представляет Иран. Иранская ядерная программа находится в зоне ответственности правительства Израиля, которое, конечно же, наблюдает за ходом переговоров в Вене. Израиль сохранит свободу действий в любом случае, с соглашением или без него", - цитирует ТАСС Беннета.

"...Тот, кто считает, что соглашение повысит уровень стабильности, ошибается. Это лишь временно задержит обогащение урана, но мы все в регионе заплатим за это высокую, несоразмерную цену", - утверждает израильский премьер.

Беннет добавил, что Израиль "в настоящее время устраняет бреши и наращивает военную мощь на годы и даже десятилетия вперед".