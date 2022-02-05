В США назвали лучший танк всех времен

Иствуд пояснил, что данная машина прошла испытание временем — будучи принятой на вооружение в 1980 году, участвовала в ряде военных конфликтов и была несколько раз модифицирована под нужды современной армии. В частности, эти танк продемонстрировали эффективность во время войны в Персидском заливе, когда они были готовы к бою с советскими машинами армии Ирака — Т-55, Т-62 и Т-72. Тогда американские военные «потеряли только 18 танков» M1A1, девять из которых выбыли «из-за повреждений».

В настоящее время используются модификации M1A2 и M1A2 SEPv3, у которых есть улучшенный боевой модуль, тепловизор, информационная система и система навигации. «Abrams должен считаться лучшим танком в мире по совокупности его боевой мощи, маневренности, способности эффективно определять цели, а также надежности», — заключил Иствуд.