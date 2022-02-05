«Путь к подписанию шел около 20 лет»: в Украине рассказали о заключенном с Турцией соглашении

Благодаря Соглашению о свободной торговле, подписанному между премьер-министром Украины Денисом Шмыгалем и министром торговли Турции Мехметом Мушем на этой неделе, 95% украинских товаров будет ввозиться в Турцию без уплаты пошлин, сообщил глава украинского правительства.

"На этой неделе Украина и Турция заключили историческое Соглашение о свободной торговле. Путь к подписанию длился около 20 лет. Теперь 95% украинских товаров будут ввозиться на территорию Турции без уплаты пошлины, благодаря чему украинский бизнес будет экономить от 10 млрд грн ежегодно", - написал Шмыгаль в фейсбуке, его цитирует Интерфакс.

По его словам, соглашение прежде всего положительно повлияет на развитие украинской промышленности и машиностроения.