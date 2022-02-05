«Я не собираюсь обвинять или оправдывать какую-либо из сторон. Я не принимаю мысли, озвученные моим коллегой в адрес известных в Азербайджане журналистов. Это журналисты, которые, опираясь на факты, в свойственной им манере освещают события. Я не принимаю утверждения о том, что они на кого-то работают. Это не такие журналисты. Такой ситуации не должно было возникнуть. Обращаюсь к обеим сторонам и призываю их остановиться», - сказал депутат Агамалы.

Фазаил Агамалы также затруднился ответить на вопрос, будет ли данный вопрос рассмотрен в Дисциплинарной комиссии.

«Для того, чтобы этот вопрос был поднят в Дисциплинарной комиссии, эти журналисты в какой-либо форме должны обратиться в парламент. В этом обращении должны быть юридические обоснования и объяснения озвученных оскорблений. Если руководство парламента рекомендует обсуждение этого вопроса в Дисциплинарной комиссии, то она может его рассмотреть», - сказал он.

Между тем, как стало известно haqqin.az, оскорбленные журналисты готовят обращение к руководству парламента с просьбой дать оценку действиям депутата Фейзиева. Обращение будет рассмотрено и принято завтра в редакции газеты «Ени Мусават».

Напомним, ранее обвиненный в Великобритании в коррупции депутат Джаваншир Фейзиев оскорбил группу азербайджанских журналистов - Рауфа Арифоглу, Эйнуллу Фатуллаева, Халида Кязимлы, Аваза Зейналлы, Хадиджу Исмаилову, Заура Гарибоглу, Эльнура Магеррамлы, Османа Гюндуза, Севиндж Тельман гызы и многих уважаемых представителей азербайджанского гражданского общества. Депутат назвал журналистов, освещавших громкий судебный процесс в Великобритании, рэкетирами и западной агентурой.