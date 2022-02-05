Лукашенко сделал несколько заявлений по Украине

Если Киев начнет «войну против Донбасса», российские и белорусские вооруженные силы вместе дадут Украине отпор. Такое заявление сделал президент Беларуси Александр Лукашенко в интервью Владимиру Соловьеву.

По его словам, если на агрессию Киева против Донбасса придется отвечать, то белорусская и российская армии дадут совместный ответ. «Слушайте, что мы тут шутки шутим на южной границе сегодня? Но не мне вам объяснять», — добавил Лукашенко, его цитирует ТАСС.

В другом своем заявлении Лукашенко утверждает, что Украина может через 10-15 лет стать частью единого оборонного и экономического пространства с Россией и Беларусью.

«Вы знаете, Беларусь уже там, думаю, что для Казахстана был хороший урок. Если вы говорите срок 15 лет, уверен, что там будет Украина, если мы не наделаем ошибок», – заявил Лукашенко, отвечая на вопрос, какая из стран могла бы войти через 10-15 лет в единую территорию безопасности, экономики и перемещения граждан.

Лукашенко также заявил, что Беларусь не будет поставлять Украине горюче-смазочные материалы и электричество, если Киев инициирует обострение с Россией.

«Если вы столкнетесь с Россией – мы будем не с вами. Мы отрежем всякие поставки не только ГСМ, с Россией вместе и электричество», – заявил Лукашенко.