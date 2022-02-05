В США назвали сроки «вторжения» России в Украину и заявили о возможной «аннексии Донбасса»
Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал сроки «вторжения» России в Украину. Как передает Reuters, в эфире телеканала Fox News Салливан заявил, что это может произойти в любой день.
«Мы находимся в окне возможностей. Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же Россия выберет дипломатический путь», - предположил Салливан, которого цитирует «Лента.ру».
В другом интервью, телеканалу NBC, советник американского лидера отметил, что «вторжение» может начаться уже 7 февраля. Салливан оговорился, что Кремль может отсрочить «вторжение» на несколько недель.
Салливан также заявил, что власти США не исключают, что Россия может «аннексировать Донбасс», передает ТАСС.
По его словам, действия Кремля могут принимать разные формы, «включая возможность того, что они аннексируют оккупированные территории, территории на востоке Украины, известные как Донбасс». Он также заявил, что Россия может предпринять ряд гибридных действий, включая кибератаки, политическую дестабилизацию или даже полномасштабное вторжение.