В США назвали сроки «вторжения» России в Украину и заявили о возможной «аннексии Донбасса»

Советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан назвал сроки «вторжения» России в Украину. Как передает Reuters, в эфире телеканала Fox News Салливан заявил, что это может произойти в любой день.

«Мы находимся в окне возможностей. Россия может предпринять военные действия против Украины в любой день, или же это случится через пару недель, или же Россия выберет дипломатический путь», - предположил Салливан, которого цитирует «Лента.ру».