Азербайджанский дзюдоист стал призером «Большого шлема» в Париже

Мамедали Мехтиев победил бразильца Рафаэля Мачедо, представителя Турции Михаэля Зганка, грузина Беку Гвиниашвили, а в финале уступил японцу Санширо Мурао.

Также в финал пробился другой наш спортсмен – Ушанги Кокаури (свыше 100 кг). Он одолел Марвина Гадо из Монако, представителя Франции Эмре Санала и корейца Минджонг Кима. В решающей же схватке Ушанги чуть позже встретится с монголом Цеценценгелом Одхуу.

Всего в Париже выступало шесть азербайджанских дзюдоистов. Помимо Мехтиева и Кокаури, на французский татами вышли Кярамят Гусейнов (60 кг), Хидаят Гейдаров (73 кг), Рустам Оруджев (73 кг) и Зелим Коцоев (100 кг).

Лучший результат среди этой четверки показал Гусейнов, занявший 5-е место. Он взял верх над соперниками из Кот д`Ивуар и Монголии – Даудом Дабоне и Ариунболдом Энхтайваном соответственно, но в полуфинале уступил японцу Рюджю Нагаяме, а в поединке за бронзу – грузину Джабе Папинашвили.

Рустам Оруджев в первой же схватке проиграл французу Бенджамину Аксусу. Хидаят Гейдаров, напротив, начал с победы над представителем Франции Тео Рикеном, но затем умудрился уступить дзюдоисту из Гамбии Файе Нджийе.

Неудачно выступил и Зелим Коцоев (100 кг), проигравший на старте поляку Петру Кучере.