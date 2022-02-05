«Это общенациональный мятеж, безумие»: Канада не справляется с протестами

Правоохранителям канадской столицы Оттава, где больше недели продолжаются протесты против антиковидных ограничений, не хватает сил, чтобы положить конец демонстрациям. Об этом заявил глава полиции Питер Слоли в эфире телеканала CBC, потребовав направить в город подкрепление.

По данным телеканала, для урегулирования ситуации привлечены примерно 500 офицеров службы, у которых не было выходных почти две недели. Им на помощь переброшены сотни других представителей правоохранительных органов Канады.

Слоли признал допущенные полицией ошибки при реагировании на опасную ситуацию и добавил, что не знает, когда демонстрации могут закончиться. Председатель совета столичной полицейской службы Дайан Динс отметила, что протестующие представляют угрозу для канадской демократии: «То, что мы наблюдаем, - это не просто проблема города Оттава. Это общенациональный мятеж. Это безумие», пишет «Российская газета».

Масштабные демонстрации дальнобойщиков и примкнувших к ним местных жителей продолжаются в Канаде с 29 января. Митингующие выступают против карантинных мер, введенных премьер-министром страны Джастином Трюдо. Протесты достигли такого масштаба, что Трюдо пришлось покинуть свою резиденцию в Оттаве из соображений безопасности.