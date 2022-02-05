На горнолыжном курорте в Турции рухнула крыша: восемь пострадавших

В горнолыжном центре «Саклыкент», расположенном на горном массиве Бейдаглары в районе Коньяалты провинции Анталья, из-за сильного снегопада обрушился навес одного из туристических объектов: пострадали восемь человек, передает Anadolu.

Пострадавших из-под завалов и снега извлекли жандармы, сотрудники объекта и туристы. В горнолыжный центр также прибыли бригады Управления по предотвращению и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций (AFAD) и медики. Пострадавших доставили на вертолете в больницу Университета Акдениз.