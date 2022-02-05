Сын Рональда Рейгана: третья мировая уже началась

Москва разместила на границе с Украиной около 130 тыс. военнослужащих, в ответ на это Вашингтон отправил военных в Восточную Европу. Однако, по мнению Рейгана, по-настоящему мужественный и умный лидер пригрозил бы разорить Россию, как в 1980-х годах, в случае если страна не отведет свои войска от границы Украины в течение 72 часов. В частности, Вашингтон мог бы перекрыть газопровод «Северный поток» и не позволить запустить «Северный поток-2» из России в Германию. Кроме того, США могли бы вновь открыть трубопровод Keystone, наводнив весь мир дешевой энергией.

Взгляды всего мира обращены на Россию в ожидании того, что президент РФ Владимир Путин собирается предпринять в Украине. Сын президента Рональда Рейгана, политический комментатор Майкл Рейган, в статье для Daily Freeman отмечает, что рядовые американцы не знают, будет ли вторжение в Украину, но этого не знают и в администрации президента Джо Байдена (статья приводится в переводе ИноТВ).

Автор статьи полагает, что Байден дал зеленый свет Путину в прошлом году, «разрешив» достроить «Северный поток-2», и теперь он должен исправить ошибку, вновь открыв Keystone.

Как отмечает Рейган, многие в США полагают, что Россия все еще представляет военную угрозу для страны. Тем не менее ВВП России меньше, чем у Канады, и у нее «нет ничего, что нужно Западу, кроме нефти, природного газа и, возможно, икры». У России нет средств, чтобы потратить их на крупную или даже небольшую по масштабам войну, однако они есть у Китая. Кроме того, именно в опасной зависимости у «Китая и его заводов» находится вся экономика США. Помимо всевозможных гаджетов Apple, обуви Nike и инструментов Black & Decker, из Поднебесной импортируются и наборы для тестирования на коронавирус на дому, которые Байден обещал разослать каждому американцу, пишет Рейган.

Самым опасным продуктом, который Китай экспортировал, Рейган называет COVID-19. Даже Голливуд не смог бы придумать чего-то в равной степени безумного, как то, что произошло на самом деле: из Китая распространяется смертельно опасный вирус, который убивает почти 1 млн американцев, а затем страна продает США огромные партии наборов для тестирования, которые показывают, заразились ли американцы этим вирусом.

Между тем именно Китай, а не Россия вот уже четверть века наращивает военную мощь и расширяет свое влияние в Азии и по всему миру. В связи с этим Рейган называет бессмысленной тревогу относительно действий России, когда этого на самом деле заслуживает Китай. «Третья мировая война началась десятилетия назад. И в ней мы выступаем против Китая, а не против России – и мы проигрываем», - пишет Рейган в своей статье.