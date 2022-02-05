Наркотики, топор, скамья подсудимых: трагедия одной семьи в Баку

Как передает корреспондент haqqin.az, супруга Мирзоева, Кямаля, не общалась с употреблявшим наркотики мужем из-за скандалов, которые он регулярно устраивал. Попытки мужчины пойти с супругой на мировую успехом не увенчались. Тогда взбешенный Мирзоев ворвался в комнату и несколько раз ударил спящую жену топором. Женщину спас от смерти свекор, позвавший на помощь соседей. С их помощью Кямалю Мирзоеву доставили в сабунчинскую больницу. За совершенное преступление Мирзоеву предъявлены обвинения по нескольким статьям Уголовного кодекса.

В Бакинском суде по тяжким преступлениям проходит судебный процесс по уголовному делу 48-летнего Шукюра Мирзоева, жителя бакинского поселка Забрат, за попытку убийства.

Обвиняемый Мирзоев сказал, что женат на Кямале уже 20 лет: «У нас двое детей. Кямаля начала работать няней, после между нами стали часто происходить конфликты».

Мирзоев сообщил, что в августе прошлого года отправился на лечение в наркологический центр, в сентябре вернулся домой. Захотел поговорить с женой, но женщина сказала, что им не о чем говорить. Тогда Мирзоев пришел в ярость и выломал дверь спальни. Женщина убежала в комнату свекра. Но это ей не помогло. Шукюр, воспользовавшись моментом, вошел в комнату и нанес жене удары топором.

Пострадавшая же Кямаля Мирзоева в своем заявлении сообщила, что ее муж – наркоман со стажем, никогда не работал, грубо обращался с ней, доходило до избиений. По словам Мирзоевой, она спала, когда муж начал бить ее топором.

Допрошенный в качестве свидетеля Мирза Мирзоев подтвердил показания невестки, заявив, что сын грубо обращался как с ним, так и с супругой.

Сам Мирзоев на суде заявил, что не собирался никого убивать и обвинил отца и жену в сговоре с целью завладеть его имуществом.