Иран и Украину обсудили Байден и премьер Израиля

Премьер-министр Израиля Нафтали Беннет обсудил в воскресенье вечером по телефону с президентом США Джо Байденом ситуацию в отношениях между Россией и Украиной, региональные вызовы и ядерную программу Ирана. Об этом сообщила канцелярия главы израильского правительства.

"Сегодня вечером состоялась беседа премьер-министра Нафтали Беннета с президентом США Джо Байденом. Лидеры двух стран обсудили региональные вызовы, особенно нарастающую иранскую агрессию, а также шаги по блокированию иранской ядерной программы. Кроме того, они обсудили ситуацию в отношениях между Россией и Украиной", - приводит ТАСС текст заявления.

Беннет "поблагодарил Байдена за неизменную поддержку Израиля, а также поддержку всей его администрации", отдельно отметив помощь со стороны США, связанную с израильской системой ПВО "Железный купол", указывается в сообщении.