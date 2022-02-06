В ЕС назвали страны, с которыми обсуждают поставки газа: среди них и Азербайджан
Евросоюз контактирует с США, Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами по поводу расширении поставок СПГ, заявил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
"В краткосрочной перспективе мы сталкиваемся с насущной проблемой обеспечения безопасности поставок газа, которую мы должны решить. Это предполагает работу над расширением диверсификации маршрутов и источников импорта. США уже являются крупнейшим поставщиком сжиженного природного газа (СПГ) в Европу, и мы активизируем наше сотрудничество, чтобы обеспечить поставки газа в ближайшие месяцы. Кроме США мы также ведем переговоры с Норвегией, Катаром, Азербайджаном, Алжиром и другими странами о расширении поставок СПГ", - написал Боррель в своем блоге, который цитирует РИА Новости.