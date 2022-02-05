Евросоюзу предрекли удар по экономике

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель предрек удар по экономике Евросоюза, если цены на энергию останутся высокими в 2022 году. Об этом он написал в своем блоге.

«Если цены на энергию останутся высокими в течение 2022 года, стимулируя инфляцию, это серьезно повлияет на восстановление от пандемии», - написал Боррель.

«Лента.ру» напоминает, что европейские подземные хранилища газа (ПХГ) по состоянию на начало февраля опустели уже на 85 процентов от объема топлива, закачанного летом. По данным ассоциации Gas Infrastructure Europe, объем активного газа в европейских подземных хранилищах оказался на 27 процентов, или на 13,4 миллиарда кубометров меньше прошлогоднего уровня. На 3 февраля запасы топлива оказались на 2,7 миллиарда кубометров меньше минимального показателя на эту дату.