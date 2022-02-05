Автобус строительной компании попал в ДТП в Ходжавенде: есть пострадавшие
Служебный автобус, принадлежащий компании Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət, которая ведет строительство автомобильной дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша, попал в аварию.
Как сообщили в Госагентстве автомобильных дорог Азербайджана, авария произошла на территории Ходжавендского района. В результате ДТП пострадали сотрудники, направлявшиеся на вечернюю смену.
Позже будет предоставлена информация о причинах аварии, отметили в госагентстве.