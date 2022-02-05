Министр обороны Украины об «угрозе вторжения» России: вероятность атаки низкая
Министр обороны Украины Алексей Резников оценил вероятность значительной эскалации российско-украинского конфликта как низкую. Об этом сообщила пресс-служба украинского военного ведомства.
"Вероятность значительной эскалации по состоянию на сегодняшний день продолжает оцениваться как низкая", - приводит его слова Интерфакс.
По словам Резникова, украинские военные просчитывают все возможные сценарии и совершают все необходимые действия для нейтрализации угроз.
Резников отметил, что через несколько дней начнутся активные российско-белорусские военные учения, которые могут продлиться до 20 февраля, но с украинской стороны "делается все необходимое для контроля схожих ситуаций". Министр подчеркнул, что Украина действует планово и скоординированно для исключения любых провокаций.