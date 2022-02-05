Названы шесть длительных симптомов «омикрона»

Британские врачи назвали шесть длительных симптомов омикрон-штамма коронавируса. Об этом пишет Express со ссылкой на результаты исследования ученых из организации Zoe COVID Symptom Study.

По мнению специалистов, некоторые из симптомов способны сохраняться очень долго. В списке оказались «ковидные пальцы» – красный, фиолетовый или синеватый цвет пальцев ног, сопровождающийся зудом или волдырями у зараженных омикрон-штаммом. Такой симптом характерен и для других вариантов коронавируса.

Кроме того, врачи отметили, что при «омикроне» возможно потрескивание и воспаление на губах. Другой симптом – сухость кожи, похожая на экзему, на шее и груди.

Сыпь, похожая на потницу, и сыпь, характерная для крапивницы, являются еще двумя симптомами омикрон-штамма коронавируса. Она может не проходить неделями. Также зараженные сообщают о пурпурных и красных выпуклых болезненных пятнах, похожих на последствия обморожения.