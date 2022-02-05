Канцлер Германии предупредил о «далеко идущих» санкциях против России

Журналистка задала несколько вопросов о санкциях против России, особо обозначив роль газопровода «Северный поток-2». Сам Шольц в своих ответах газопровод не упоминал, отмечает РБК.

В случае «агрессии» России против Украины санкции против Москвы будут «далеко идущими» и жесткими, заявил канцлер Германии Олаф Шольц в интервью телекомпании ARD перед своим первым визитом в США.

На вопрос, почему бы Берлину не использовать газопровод как «политический рычаг», чтобы заставить Москву отвести войска от границы с Украиной, Шольц ответил, что обсуждает возможные санкции с ЕС и США. «Это будут очень далеко идущие, очень жесткие санкции, если в этом возникнет необходимость. Хотя да, в настоящее время все наши усилия направлены на то, чтобы предотвратить необходимость санкций и необходимость их применения», - заверил Шольц.

Журналистка снова вернулась к «Северному потоку-2» и спросила, хочет ли канцлер использовать его как средство давления. «Ничто не исключено», - заверил канцлер, пояснив, что такие санкции обойдутся очень дорого, поэтому они рассматривают все эти меры «по отдельности».