В Израиле впервые подтвердили будущую встречу Эрдогана и Герцога

В воскресенье вечером канцелярия президента Израиля впервые официально подтвердила, что президент Герцог планирует посетить Турцию и встретиться с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

«Новости Израиля» сообщают, что «возможность скорой встречи» двух лидеров обсуждалась сегодня в телефонном разговоре Герцога и Эрдогана.

Герцог позвонил Эрдогану с пожеланиями скорейшего выздоровления – в субботу президент Турции сообщил, что заразился коронавирусом. Президентская канцелярия сообщила, что в разговоре шла речь и о планируемом визите президента Израиля в Турцию.

В конце января, напоминает израильское издание, президент Турции объявил, что Герцог должен посетить Турцию «в следующем месяце» и это «откроет новую страницу» в отношениях между двумя странами. Два дня назад Эрдоган вновь сообщил, что ожидает визита президента Израиля в начале марта. Оба раза президентская канцелярия отказалась от официального подтверждения планов визита в Турцию.