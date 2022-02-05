Макрон перед встречей с Путиным и Зеленским созвонился с Байденом

Президент США Джо Байден провел телефонный разговор с французским коллегой Эммануэлем Макроном, сообщается на сайте Белого дома.

Главы государств обсудили «продолжающиеся меры по дипломатии и сдерживанию в ответ на наращивание Россией военного присутствия у украинской границе». Последний раз президенты созванивались 2 февраля. Они «рассмотрели текущую координацию как в дипломатии, так и в подготовке к быстрому и серьезному экономическому ущербу для России в случае ее дальнейшего вторжения в Украину», пишет РБК.

Макрон 7 февраля приедет в Москву, где проведет переговоры с президентом Владимиром Путиным. Пресс-секретарь президента России назвал предстоящий визит французского лидера «очень важным», по его словам, на повестке дня много тем. После поездки в Москву Макрон отправится в Киев, где встретится с президентом Украины Владимиром Зеленским.