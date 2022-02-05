Афера под названием BLM слово публицисту
Прокуроры уже двух американских штатов запустили расследования в отношении механизмов сбора пожертвований на нужды активистов BLM, что грозит вскрыть неприглядную внутреннюю кухню этого движения.
Толпы активистов громили летом 2020 года Америку и грабили магазины. Эти кадры памятны всем, а для массовых грабежей идеологи BLM даже придумали специальный термин: это, дескать, не грабеж, а «луттинг», такая форма выражения протеста против угнетения черной расы.
Но пока ошалевшие от привалившего счастья «угнетенные» тащили коробками товары из разгромленных магазинов – их лидеры оперировали совсем другими суммами. Через различные спешно созданные фонды поддержки BLM за это время прошли сотни миллионов долларов. И куда они делись – сейчас предстоит выяснять прокурорам.
Кое-что уже стало достоянием прессы, и это дает основание считать, что впереди публику ожидает масса потрясающих открытий из жизни этих удивительных людей – американских борцов с расизмом, ведущих непримиримую и, как оказалось, крайне прибыльную войну с угнетением темнокожих в США.
Примерно 60 миллионов долларов из фондов BLM тратятся с нарушением американских законов – таков предварительный вердикт прокуроров Калифорнии и Вашингтона. Проще говоря, непримиримые борцы тратят их на себя, любимых. Соучредитель Black Lives Matter Патрис Каллорс в прошлом месяце потратила более 1,4 миллиона долларов на шикарный дом в Лос-Анджелесе, с бассейном и прочими приятными атрибутами для комфортного проживания.
Но у нее маленький ребенок, ему ведь воздух нужен – а потому заодно она прикупила и ранчо, где помимо огромного дома есть еще и взлетная полоса для небольших самолетов, и ангар для них. Куда ж без этого, вдруг другие активисты прилетят, а им - ни приземлиться, ни самолеты в ангар не поставить.
Все дорого, все вызывающе богато – и это при том, что, как следует из официального заявления Фонда глобальной сети Black Lives Matter, Патрис Каллорс, работающая в нем исполнительным директором, за свою борьбу по защите прав темнокожих, не получает там ни цента, и вообще – волонтер, которому даже поездки по Америке не оплачивают. Живет, дескать, только идеей, ею же, очевидно, и питается. Недвижимость – да, есть, отрицать очевидное бесполезно, но недоброжелатели все сильно преувеличивают. И вообще, расследование ее трат – это наступление расистов, моральный террор сторонников превосходства белой расы против черных активистов.
А вот деятели из «Фонда свободы Миннесоты». Из собранных 35 миллионов долларов на поддержку протестующих - было израсходовано по назначению $200 тысяч. Куда делись остальные 34 миллиона 800 тысяч – никто в фонде внятно объяснить не может. Бормочут о том, что собирались перевести в поддержку протестов и больше, но – «не сумели справиться в связи с большим наплывом денег».
С переводами, значит, не справились – но деньги освоили, на счетах фонда их нет, тоже, наверное, «заговор расистов». Хотя, заговор – заговором, а активисты BLM вполне успешно монетизировали протестную активность – и теперь живут припеваючи, сняв финансовые сливки.
Но не всем им повезет продолжать наслаждаться плодами протестов. В рядах BLM развернулась жестокая внутривидовая борьба – денег стало гораздо меньше, и теперь нужно отсечь всех лишних от финансовых потоков и их распределения. Таких как Патрис Каллорс и деятелей из «Фонда свободы Миннесоты», у которых сорвало крышу от алчности, показательно накажут, будут и огромные штрафы, и тюремные срока. Те, кто вовремя сдержался и аккуратно вывел свою прибыль – избегут наказания и останутся при своих должностях.
Поскольку BLM остается нужным. Сейчас это движение активно монополизирует «борьбу с расизмом», с чем, кстати, и связан скандал с Вупи Голдберг, которая на днях заявила, что будто бы «Холокост не имел никакого отношения к расизму - а произошёл лишь из-за негуманного отношения людей друг к другу». Дескать, раз нацисты были белыми, и евреи были белыми – то и насилие применялось одними белыми против других, не пытайтесь притянуть сюда расизм, это другое, право говорить на эту тему имеет только BLM.
Это не желание эпатировать публику и не показатель маразма, до которого довели тему американские левые. Это бизнес с его жесткими законами – монополизировать данную сферу и заработать на этом солидный гешефт. И любые отступления от идеи, что главными жертвами расизма во всей мировой истории были чернокожие в США, этому прибыльному бизнесу вредят. А потому должны быть пресечены на корню. Чтобы лидеры BLM могли спокойно и дальше приобретать недвижимость и вести роскошный образ жизни. Ведь, в конце концов, за каждым политическим движением стоят чьи-то конкретные финансовые интересы.