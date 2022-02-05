Дмитрий Рой, автор haqqin.az 03:07

Прокуроры уже двух американских штатов запустили расследования в отношении механизмов сбора пожертвований на нужды активистов BLM, что грозит вскрыть неприглядную внутреннюю кухню этого движения. Толпы активистов громили летом 2020 года Америку и грабили магазины. Эти кадры памятны всем, а для массовых грабежей идеологи BLM даже придумали специальный термин: это, дескать, не грабеж, а «луттинг», такая форма выражения протеста против угнетения черной расы.

Но пока ошалевшие от привалившего счастья «угнетенные» тащили коробками товары из разгромленных магазинов – их лидеры оперировали совсем другими суммами. Через различные спешно созданные фонды поддержки BLM за это время прошли сотни миллионов долларов. И куда они делись – сейчас предстоит выяснять прокурорам. Кое-что уже стало достоянием прессы, и это дает основание считать, что впереди публику ожидает масса потрясающих открытий из жизни этих удивительных людей – американских борцов с расизмом, ведущих непримиримую и, как оказалось, крайне прибыльную войну с угнетением темнокожих в США. Примерно 60 миллионов долларов из фондов BLM тратятся с нарушением американских законов – таков предварительный вердикт прокуроров Калифорнии и Вашингтона. Проще говоря, непримиримые борцы тратят их на себя, любимых. Соучредитель Black Lives Matter Патрис Каллорс в прошлом месяце потратила более 1,4 миллиона долларов на шикарный дом в Лос-Анджелесе, с бассейном и прочими приятными атрибутами для комфортного проживания. Но у нее маленький ребенок, ему ведь воздух нужен – а потому заодно она прикупила и ранчо, где помимо огромного дома есть еще и взлетная полоса для небольших самолетов, и ангар для них. Куда ж без этого, вдруг другие активисты прилетят, а им - ни приземлиться, ни самолеты в ангар не поставить.

Все дорого, все вызывающе богато – и это при том, что, как следует из официального заявления Фонда глобальной сети Black Lives Matter, Патрис Каллорс, работающая в нем исполнительным директором, за свою борьбу по защите прав темнокожих, не получает там ни цента, и вообще – волонтер, которому даже поездки по Америке не оплачивают. Живет, дескать, только идеей, ею же, очевидно, и питается. Недвижимость – да, есть, отрицать очевидное бесполезно, но недоброжелатели все сильно преувеличивают. И вообще, расследование ее трат – это наступление расистов, моральный террор сторонников превосходства белой расы против черных активистов. А вот деятели из «Фонда свободы Миннесоты». Из собранных 35 миллионов долларов на поддержку протестующих - было израсходовано по назначению $200 тысяч. Куда делись остальные 34 миллиона 800 тысяч – никто в фонде внятно объяснить не может. Бормочут о том, что собирались перевести в поддержку протестов и больше, но – «не сумели справиться в связи с большим наплывом денег». С переводами, значит, не справились – но деньги освоили, на счетах фонда их нет, тоже, наверное, «заговор расистов». Хотя, заговор – заговором, а активисты BLM вполне успешно монетизировали протестную активность – и теперь живут припеваючи, сняв финансовые сливки.