Почему выкапывали кипарисы после визита И.Алиева в Гянджу

Как сообщил корреспонденту haqqin.az заместитель главы Исполнительной власти Гянджи по гуманитарным вопросам Азер Ибрагимов, на видео, снятом 1 февраля, сотрудники жилищно-коммунального производственного объединения при Исполнительной власти города проводят замену зеленых насаждений, и этот факт никак не связан с визитом в Гянджу главы государства.

В социальных сетях распространяется видео, на котором, судя по комментариям автора ролика, сотрудники коммунальных служб Гянджи выкапывают кипарисы вдоль дороги, по которой проехал кортеж президента Азербайджана.

По словам Ибрагимова, кипарисы, ставшие триггером выложенного в соцсетях видеоролика, были посажены задолго до визита президента Азербайджана, но так и не прижились. По всей видимости, почва вдоль дороги оказалась каменистой, что угрожало кипарисам гибелью. В результате было принято решение переместить их в другую часть города с более подходящей почвой, а на месте кипарисов высадить адаптированные к каменистой почве корневые цветы-кустарники.

«Пересадка зеленых насаждений, как способ продлить их жизнь – обычное дело в работе коммунальных хозяйств, которые круглый год занимаются озеленением города, - пояснил заместитель главы Исполнительной власти Гянджи. - Если в одном месте растения не приживаются, их выкапывают и пересаживают на более благоприятную почву».