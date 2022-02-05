Записал: Ага Гасымлы, собкор 10:00

Экс-президент Армении Серж Саргсян призвал своих соотечественников в стране и за рубежом требовать у международного сообщества возобновления работы Минской группы ОБСЕ и обсуждения вопроса самоопределения армян Карабаха. В интервью tert.am Серж Саргсян подчеркнул, что требования армян к мировому сообществу не должны ограничиваться словесными декларациями. «Если мы четко предъявим свои требования, - указал экс-президент Армении, - то, думаю, через какое-то время можно будет ожидать возобновления переговорного процесса по самоопределению карабахских армян».

Тем временем, по сообщению того же tert.am, вице-премьер Армении Амбарцум Матевосян подтвердил на встрече с послом США в Армении Линн Трейси роль и миссию США, как сопредседателя Минской группы ОБСЕ в окончательном и комплексном урегулировании нагорно-карабахского конфликта. Издание отмечает, что посол Трейси, якобы, согласилась с вице-премьером в том, что вопрос о статусе Нагорного Карабаха по-прежнему не решен, и этот процесс должен быть реализован в рамках мандата сопредседателей Минской группы ОБСЕ. Комментируя для haqqin.az призыв Саргсяна к мировом армянству, политолог и главный редактор информационного агентства "Туран" Мехман Алиев отметил, что Минскую группу ОБСЕ никто не отменял, и стороны конфликта никогда не отказывались от посреднической миссии представителей США, России и Франции. “Другое дело, - считает азербайджанский политолог, - что упомянутые сопредседатели по-разному оценивают вопрос, быть или нет статусу Карабаха. Формат МГ хоть и существует реально, но он чрезвычайно пассивен и лишь изредка дает о себе знать. В то же время, существует активный формат трехстороннего Соглашения от 10 ноября 2020 года, подписанного лидерами Азербайджана, Армении и Российской Федерации. И все сопредседатели МГ ОБСЕ призвали стороны карабахского конфликта выполнять условия трехстороннего Соглашения».

По словам политолога, власти Армении отчаянно стремятся избежать реализацию Соглашения об открытии коммуникаций, а также делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. “На словах Ереван постоянно заявляет, что признает территориальную целостность Азербайджана, - говорит Мехман Алиев. - Однако на деле, он под разными предлогами избегает демаркации и делимитации границы. А ведь это - ключевой вопрос в достижении окончательного мира между Баку и Ереваном. Поскольку, в случае признания азербайджанских границ, Карабах остается в составе Азербайджанской Республики. Армяне понимают, что выполнение пунктов ноябрьского Соглашения 2020 года лишает их козырей, которые они имели когда-то в конфликте с Азербайджаном. Но если границы будут признаны, у Еревана не останется других вариантов, кроме как обсуждать будущее армян Карабаха только в составе Азербайджана и не иначе! Таким образом, за стремлением армянских властей реанимировать работу Минской Группы ОБСЕ кроется намерение отодвинуть трехсторонний формат на второй план, максимально затянуть начало процесса делимитации и демаркации границ и дожидаться появления «окна возможностей». По мнению политолога, Никол Пашинян, который лично подписал трехстороннее Соглашение и, соответственно, связан определенными обязательствами, не может открыто его торпедировать, а потому бросает в атаку парламентскую оппозицию, которой поручено организовать показательное протестное общественное движение, заблокировать реализацию трехстороннего Соглашения, пробудить от перманентной спячки Минскую Группу ОБСЕ и вернуть на стол переговоров обсуждение Мадридских принципов, которые полностью утратили актуальность. В этой обстановке, по мнению Мехмана Алиева, Азербайджан также может консолидировать и мобилизовать общественное мнение в поддержку трехстороннего Соглашения, достигнутого после разгрома Армении в 44-дневной войне. То есть, продемонстрировать мировому сообществу, что азербайджанский народ выступает за мирное соглашение с Арменией, за скорейшее проведение делимитации и демаркации границы и открытие транспортных коммуникаций. «Достаточно, чтобы с нашей стороны прозвучало мощное и однозначное требование к политическому руководству Армении выполнять без всяких условий и отговорок все пункты трехстороннего Соглашения, поддержанного сопредседатели МГ ОБСЕ, - считает политолог. - При такой постановке вопроса, Азербайджан продемонстрирует свое единодушное стремление к миру, а позиция Армении будет выглядеть деструктивной и направленной на намеренное затягивание конфликта…»