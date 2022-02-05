Минздрав о пострадавших в аварии в Ходжавенде строителях обновлено
В Бакинский медицинский центр с различными травмами госпитализированы 13 пострадавших при аварии в Ходжавенде. 11 из них - граждане Турции. Об этом haqqin.az сказали в Министерстве здравоохранения Азербайджана.
Согласно информации, двое раненых помещены в реанимацию, их состояние оценивается как тяжелое. Состояние еще 9 человек средней тяжести. В настоящее время обследование и лечение продолжаются.
* * * 10:09
Как уже сообщалось, накануне в Ходжавендском районе служебный автобус компании Kolin İnşaat Turizm Sənaye və Ticarət, которая ведет строительство дороги Ахмедбейли - Физули - Шуша, попал в аварию. В результате ДТП пострадали сотрудники, направлявшиеся на вечернюю смену.
Сегодня же стало известно, что 16 человек, получивших травмы различной степени тяжести в результате этой аварии, после оказания первой медицинской помощи были госпитализированы в Бакинский медицинский центр Об этом сообщили в TƏBİB.
Официальной информации о причинах аварии и других подробностей пока не поступало.