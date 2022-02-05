В Бакинский медицинский центр с различными травмами госпитализированы 13 пострадавших при аварии в Ходжавенде. 11 из них - граждане Турции. Об этом haqqin.az сказали в Министерстве здравоохранения Азербайджана.

Согласно информации, двое раненых помещены в реанимацию, их состояние оценивается как тяжелое. Состояние еще 9 человек средней тяжести. В настоящее время обследование и лечение продолжаются.