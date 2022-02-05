В Казахстане продолжаются аресты чиновников

В Казахстане арестован экс-заместитель главы Комитета национальной безопасности Даулет Ергожин, пишет Sputnik Казахстан. Информацию агентству подтвердили в пресс-службе Комитета нацбезопасности.

Ергожин, по мнению следствия, является одним из подозреваемых по делу о госизмене во время январских беспорядков.

Отметим, ранее под стражу были взяты экс-глава КНБ Карим Масимов и его экс-заместитель Ануар Садыкулов. Уголовному делу присвоен гриф «Совершенно секретно».