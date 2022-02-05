Перестрелка на пакистано-афганской границе: погибли пакистанские военные
На пакистано-афганской границе произошел инцидент с перестрелкой, убиты пять военнослужащих пакистанской армии. Об этом сообщает geo.tv со ссылкой на заявление пакистанской межведомственной службы по связям со общественностью (ISPR).
По информации, погибшие солдаты дислоцировались в районе Куррам.
В ISPR заявили, что ответным огнем террористам нанесены тяжелые потери, и осудили использование афганской территории против Пакистана.
Министр внутренних дел Пакистана Шейх Рашид Ахмад обратился к талибам с требованием выполнять свои обязательства по недопущению вооруженных столкновений.