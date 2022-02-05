Прокуратура об убийстве брата и сестры в Геранбое

В районную прокуратуру 6 февраля поступила информация об убийстве жителей села Гарасулейманлы Парвиза Намазова, 1970 года рождения, и его сестры Салми Намазовой, 1960 года рождения.

Как сообщили в прокуратуре, в ходе предварительного расследования установлено, что Ильхам Хагвердиев, 1965 года рождения, умышленно убил Парвиза и Салми Намазовых, нанеся им ножевые ранения во время конфликта, возникшего в связи с земельным спором.

По факту в Геранбойской районной прокуратуре возбуждено уголовное дело по статье 120.2.7 (умышленное убийство двух и более лиц) Уголовного кодекса АР. В настоящее время следственные мероприятия по уголовному делу продолжаются.