Япония выразила протест из-за учений России на Курилах

«Россия издала предупреждение о том, что пуски ракет будут проводиться с 8 февраля в районе к юго-востоку от острова Кунашир. В связи с этим мы заявили России протест по дипломатическим каналам». Об этом сказал генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно, добавив, что правительство страны не потерпит усиления военного присутствия России на Южных Курилах.

Отмечается, что японская береговая охрана уже предупредила граждан об опасности передвижения в данном районе.

Россия и Япония уже более 50 лет ведут диалог о мирном договоре по итогам Второй мировой войны. Главным камнем преткновения является вопрос статуса Курильских островов. Японская сторона считает своей территорией Итуруп, Шикотан, Кунашир и группы островов Хабомаи. Москва же занимает противоположную позицию в этом вопросе.