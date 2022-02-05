В Россию везти невыгодно, а в Баку падает спрос наши репортеры расследуют "айвовый кризис"
Азербайджанскую айву, прославившуюся своими высокими вкусовыми качествами, все реже можно видеть как на прилавках России, так и на рынках Азербайджана. Об этом, как сообщал недавно haqqin.az, заявила аналитическая платформа EastFruit, ведущая мониторинг продаж фруктов.
В то же время, по мнению аналитиков, спрос на айву в России по-прежнему существует. Только в прошлом году импорт азербайджанской айвы в РФ увеличился по сравнению с 2020 годом на 36 процентов. Розничная цена на этот фрукт колеблется в России в пределах 100-300 рублей (1,3-3,8 доллара). Основным поставщиком айвы в Россию является Турция. Азербайджан на втором месте, за ним следует Узбекистан, который за год увеличил экспорт айвы в Россию на 20 процентов.
Но даже несмотря на стабильный спрос на айву в России, Азербайджан в последнее время значительно сократил объемы выращивания этого фрукта.
Как рассказали haqqin.az азербайджанские фермеры, это связано с тем, что из-за возросшей стоимости транспортировки, аренды торговых прилавков и таможенных пошлин российский рынок в последние годы уже не так благоприятен для реализации айвы. Трудности наблюдаются и с поиском оптовых покупателей на местном рынке. А потому в некоторых регионах Азербайджана айву вообще не собирают с деревьев – нет спроса.
Репортерская группа haqqin.az убедилась, что в настоящее время значительно снизились объемы продаж айвы и в Баку. На самом оживленном рынке столицы, известном в народе как “Восьмой базар”, айву можно увидеть лишь на нескольких прилавках. Продавцы жалуются, что этот фрукт почти не покупают, хотя цена на него очень низкая - от 60 гяпик до маната за килограмм.
"На рынок айву привозят в основном из Шабрана и Сальяна, - рассказал нам один из продавцов. - В отличие от яблок, хурмы или гранатов, этот фрукт часто покупают для варенья. Айва нового урожая более мягкая, она пользуется спросом, да и стоит дороже. А вот ордубадские сорта привозят на рынки Баку очень редко”.
Другой продавец, подключившись к разговору, сообщил, что не может продать 10-15 килограммов айвы, которую купил в оптовом центре перед Новым годом за 35-40 гяпик за килограмм.
"Покупателей нет, - жаловался продавец, - да и интересуются айвой очень редко. Не пойму, в чем дело, ведь айва всегда считалась фруктом с полезными, целебными свойствами, да и цена вполне приемлемая”.
Село Баргюшад, расположенное в 35 километрах от города Уджар, еще с советских времен известно айвовыми садами. Житель села Рауф Шамсаддинов, занимающийся плодоводством, рассказал нам, что многие годы айва и гранаты отправлялись на российский рынок практически из каждого дома в селе. Но за последние два-три года число садоводов, отправляющих в Россию фрукты, сократилось до такой степени, что их можно пересчитать по пальцам. У сельчан скопились тонны урожая, вот только покупателей на них нет.
"Баргюшад - самое отдаленное от райцентра село, и у нас всегда были проблемы с водой, - говорят фермеры. - Но для выращивания айвы и гранатов много воды и не нужно. Вот почему эти фрукты стали для нас главным источником заработка. Раньше на выручку от продажи айвы и гранатов можно было семью прокормить».
По словам Рауфа Шамсаддинова, килограмм айвы продавался до последнего времени в худшем случае по 1-3 маната. Сейчас она снизилась в цене до 20–30 гяпик, но даже за эти копейки никто не хочет её покупать. В последние пять лет айва вообще не приносит дохода, и фермеры, особенно в Аранском регионе, вырубают айвовые деревья и сажают на их месте алычу сорта «гёйджа», которая плодоносит в апреле.
Фермер отметил, что в Баргюшаде на данный момент не реализованы тонны айвы.
“В одном из наших сел скопился урожай для целого консервного завода, - говорит Шамсаддинов. – Сбор килограмма айвы с дерева обходится в 10 гяпик. Но даже если продавать её по 20 гяпик за килограмм, это все равно не окупит вложенных усилий”.
Фермер добавил, что до последних лет в селе почти не опрыскивали плодовые деревья специальными препаратами и при этом урожайность оставалась очень высокой. Сейчас же фрукты зачастую созревают червивыми, хотя их опрыскивают по 4-5 раз за сезон.
"Уджар - хлопководческий район, - говорит Шамсаддинов. - В советское время все внимание здесь уделялось хлопковым полям, которые постоянно опрыскивались от вредителей. Наверное, поэтому необходимости в обработке айвовых садов не было, и мы выращивали плоды весом в 800 граммов, а то и в килограмм каждый”.
Другой фермер сообщил, что постоянно привозит фрукты на бакинские рынки, но в крупных оптовых центрах – “Мейвяли” и “Зеленом базаре” за них дают копейки. Сам он признается, что не может сутками сидеть на рынке, чтобы продать свои фрукты. Для этого ему нужно платить за аренду торгового места, а также нести другие повседневные расходы.
"Преимущество айвы в том, что это самый долгоживущий фрукт, - говорит он. - Раньше, когда мы тоннами возили в Россию гранаты, обязательно брали с собой килограммов пятьдесят айвы - прибыль от продажи гранатов себя в любом случае окупала. Но если сегодня мы повезем в Россию только айву, ни о какой прибыли не может быть и речи».
Фермер добавил, что большинство производителей разочаровались в выращивании айвы и стали отдавать предпочтение алыче сорта «гёйджа». В Гейчае, Уджаре, Агдаше владельцы садов начали массово сажать алычу, в результате чего площадь айвовых садов постоянно уменьшается.
Гаджалы Джахангиров, фермер с большим стажем, говорит, что, по его наблюдениям, айва, несмотря на регулярную обработку, стала некачественной, червивой, и связывает это с неблагоприятными погодными условиями.
"Одна из причин, по которой мы перестали продавать айву в России, заключается в резком сокращении количества здоровых плодов. В прошлом году я пять раз опрыскивал деревья, но результата это не дало – некоторые плоды были просто источены червями. Сейчас у меня во дворе лежит тонна червивой айвы, и я не знаю, что с ней делать”, - разводит руками фермер.
По словам Джахангирова, за килограмм отобранных фруктов оптовики дают всего 10 гяпик.
“На рынках айва тоже плохо продается. Раньше мы могли зарабатывать на жизнь только за счет продажи этого фрукта. Но сейчас некоторые продавцы на рынке отказываются брать ее даже за 10 гяпик – говорят, нет смысла, все равно никто не купит. Было бы хорошо, если бы в регионах открылись небольшие консервные заводы, тогда хотя бы появились точки стабильного сбыта”.
Фермер отметил, что айву также невыгодно продавать в России - туда в основном возят хурму и гранаты.
Производители из села Ляки Агдашского района рассказали, что наряду с местными сортами айвы они выращивают импортные сорта. Однако в последние годы объем продаж упал, поэтому большинство фермеров переключились на выращивание гранатов.
Любопытно, что официальная статистика значительно отличается от мрачной картины, обрисованной азербайджанскими фермерами. Отмечается, что за последние пять лет увеличилась как площадь айвовых садов, так и производство продукции. В Минсельхозе сообщили, что в прошлом году айвовые сады располагались на площади 4305,5 гектара, а на 71,5 гектара были высажены новые сады. Статистика по производству айвы в прошлом году еще не обнародована. Известно лишь, что в 2020 году в Азербайджане собрано 39.369 тонн айвы, а урожайность составила 99,8 центнера с гектара.
Производство айвы в основном сосредоточено в Аранской экономической зоне. Для новых садов государство в течение четырех лет выплачивает субсидию в размере 730 манатов за каждый гектар. А спустя четыре года сумма субсидии будет составлять 250 манатов за гектар.