Ульвия Худиева, Инара Рафикгызы, собкоры 10:49

Азербайджанскую айву, прославившуюся своими высокими вкусовыми качествами, все реже можно видеть как на прилавках России, так и на рынках Азербайджана. Об этом, как сообщал недавно haqqin.az, заявила аналитическая платформа EastFruit, ведущая мониторинг продаж фруктов. В то же время, по мнению аналитиков, спрос на айву в России по-прежнему существует. Только в прошлом году импорт азербайджанской айвы в РФ увеличился по сравнению с 2020 годом на 36 процентов. Розничная цена на этот фрукт колеблется в России в пределах 100-300 рублей (1,3-3,8 доллара). Основным поставщиком айвы в Россию является Турция. Азербайджан на втором месте, за ним следует Узбекистан, который за год увеличил экспорт айвы в Россию на 20 процентов. Но даже несмотря на стабильный спрос на айву в России, Азербайджан в последнее время значительно сократил объемы выращивания этого фрукта.

Как рассказали haqqin.az азербайджанские фермеры, это связано с тем, что из-за возросшей стоимости транспортировки, аренды торговых прилавков и таможенных пошлин российский рынок в последние годы уже не так благоприятен для реализации айвы. Трудности наблюдаются и с поиском оптовых покупателей на местном рынке. А потому в некоторых регионах Азербайджана айву вообще не собирают с деревьев – нет спроса. Репортерская группа haqqin.az убедилась, что в настоящее время значительно снизились объемы продаж айвы и в Баку. На самом оживленном рынке столицы, известном в народе как “Восьмой базар”, айву можно увидеть лишь на нескольких прилавках. Продавцы жалуются, что этот фрукт почти не покупают, хотя цена на него очень низкая - от 60 гяпик до маната за килограмм. "На рынок айву привозят в основном из Шабрана и Сальяна, - рассказал нам один из продавцов. - В отличие от яблок, хурмы или гранатов, этот фрукт часто покупают для варенья. Айва нового урожая более мягкая, она пользуется спросом, да и стоит дороже. А вот ордубадские сорта привозят на рынки Баку очень редко”. Другой продавец, подключившись к разговору, сообщил, что не может продать 10-15 килограммов айвы, которую купил в оптовом центре перед Новым годом за 35-40 гяпик за килограмм. "Покупателей нет, - жаловался продавец, - да и интересуются айвой очень редко. Не пойму, в чем дело, ведь айва всегда считалась фруктом с полезными, целебными свойствами, да и цена вполне приемлемая”. Село Баргюшад, расположенное в 35 километрах от города Уджар, еще с советских времен известно айвовыми садами. Житель села Рауф Шамсаддинов, занимающийся плодоводством, рассказал нам, что многие годы айва и гранаты отправлялись на российский рынок практически из каждого дома в селе. Но за последние два-три года число садоводов, отправляющих в Россию фрукты, сократилось до такой степени, что их можно пересчитать по пальцам. У сельчан скопились тонны урожая, вот только покупателей на них нет.

"Баргюшад - самое отдаленное от райцентра село, и у нас всегда были проблемы с водой, - говорят фермеры. - Но для выращивания айвы и гранатов много воды и не нужно. Вот почему эти фрукты стали для нас главным источником заработка. Раньше на выручку от продажи айвы и гранатов можно было семью прокормить». По словам Рауфа Шамсаддинова, килограмм айвы продавался до последнего времени в худшем случае по 1-3 маната. Сейчас она снизилась в цене до 20–30 гяпик, но даже за эти копейки никто не хочет её покупать. В последние пять лет айва вообще не приносит дохода, и фермеры, особенно в Аранском регионе, вырубают айвовые деревья и сажают на их месте алычу сорта «гёйджа», которая плодоносит в апреле. Фермер отметил, что в Баргюшаде на данный момент не реализованы тонны айвы. “В одном из наших сел скопился урожай для целого консервного завода, - говорит Шамсаддинов. – Сбор килограмма айвы с дерева обходится в 10 гяпик. Но даже если продавать её по 20 гяпик за килограмм, это все равно не окупит вложенных усилий”. Фермер добавил, что до последних лет в селе почти не опрыскивали плодовые деревья специальными препаратами и при этом урожайность оставалась очень высокой. Сейчас же фрукты зачастую созревают червивыми, хотя их опрыскивают по 4-5 раз за сезон.

"Уджар - хлопководческий район, - говорит Шамсаддинов. - В советское время все внимание здесь уделялось хлопковым полям, которые постоянно опрыскивались от вредителей. Наверное, поэтому необходимости в обработке айвовых садов не было, и мы выращивали плоды весом в 800 граммов, а то и в килограмм каждый”. Другой фермер сообщил, что постоянно привозит фрукты на бакинские рынки, но в крупных оптовых центрах – “Мейвяли” и “Зеленом базаре” за них дают копейки. Сам он признается, что не может сутками сидеть на рынке, чтобы продать свои фрукты. Для этого ему нужно платить за аренду торгового места, а также нести другие повседневные расходы. "Преимущество айвы в том, что это самый долгоживущий фрукт, - говорит он. - Раньше, когда мы тоннами возили в Россию гранаты, обязательно брали с собой килограммов пятьдесят айвы - прибыль от продажи гранатов себя в любом случае окупала. Но если сегодня мы повезем в Россию только айву, ни о какой прибыли не может быть и речи». Фермер добавил, что большинство производителей разочаровались в выращивании айвы и стали отдавать предпочтение алыче сорта «гёйджа». В Гейчае, Уджаре, Агдаше владельцы садов начали массово сажать алычу, в результате чего площадь айвовых садов постоянно уменьшается. Гаджалы Джахангиров, фермер с большим стажем, говорит, что, по его наблюдениям, айва, несмотря на регулярную обработку, стала некачественной, червивой, и связывает это с неблагоприятными погодными условиями. "Одна из причин, по которой мы перестали продавать айву в России, заключается в резком сокращении количества здоровых плодов. В прошлом году я пять раз опрыскивал деревья, но результата это не дало – некоторые плоды были просто источены червями. Сейчас у меня во дворе лежит тонна червивой айвы, и я не знаю, что с ней делать”, - разводит руками фермер.