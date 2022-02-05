Сельджук Байрактар обратился к молодежи Азербайджана

Находящийся в Баку председатель правления Фестиваля авиации и космических технологий Teknofest Сельджук Байрактар призвал молодежь Азербайджана к активному участию в фестивале, который пройдет в мае этого года в Баку.

«Призываю молодежь Азербайджана сформировать команды и активно вкладывать в технологическое развитие своей страны. Прием заявок продолжается до 17 февраля 2022 года», - цитирует Anadolu Байрактара.

Он отметил, что программа фестиваля в Азербайджане включает соревнования по 10 направлениям. Основной целью Teknofest, превратившегося в международный бренд, является повышение интереса молодежи к авиации, космонавтике, образованию, раскрытие знаний и умений молодых конструкторов посредством конкурсов.

Фестиваль в Баку пройдет с 26 по 29 мая под патронажем президентов Турции и Азербайджана Реджепа Тайипа Эрдогана и Ильхама Алиева.