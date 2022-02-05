На освобожденных территориях нашли 17 мин

Агентство Азербайджана по разминированию (ANAMA) представило еженедельную информацию о работах, проводимых на освобожденных от оккупации территориях.

В ходе мероприятий, проведенных агентством, с 1 по 5 февраля в Тертерском, Агдамском, Физулинском, Шушинском, Губадлинском, Джебраильском и Зангиланском районах было обнаружено и обезврежено 7 противопехотных мин, 10 противотанковых и 42 неразорвавшихся боеприпаса.

Всего от мин и боеприпасов очищено 51,1 гектара земли.