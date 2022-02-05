Представитель ВОЗ о введении COVID-ограничений в Азербайджане

«Наблюдается большой рост числа инфицированных штаммом «омикрон». Об этом журналистам заявила глава азербайджанского представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханде Харманджи.

Она призвала непривитых граждан вакцинироваться: «Показатели заражения очень высоки, но болезнь в основном протекает в легкой форме. Нет роста летальных исходов. Могут возникнуть новые штаммы. Решение о введении каких-либо ограничений принимает правительство страны».

Х.Харманджи отметила, что ВОЗ и ЮНИСЕФ выступают за продолжение обучения в школах в традиционной форме.