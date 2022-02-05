Минск ответил Вильнюсу

Некоторые категории литовских грузов, в том числе нефтепродукты и удобрения, больше не могут следовать железнодорожным транзитом через территорию Беларуси, передает ТАСС.

Согласно сообщению госкомпании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы"), в понедельник вступило в силу решение о приостановке такого транзита, принятое Минском в ответ на запрет транзита в Клайпедский морской порт Литвы на Балтике удобрений ОАО "Беларуськалий".

"В результате наложенного властями Беларуси запрета число сформированных в течение месяца грузовых составов уменьшится на 45 и составит 480-540 составов, которые будут перевозить грузы, в отношении которых ограничения не действуют", - отметило ведомство. Это, например, продукты питания.