Минск ответил Вильнюсу
Некоторые категории литовских грузов, в том числе нефтепродукты и удобрения, больше не могут следовать железнодорожным транзитом через территорию Беларуси, передает ТАСС.
Согласно сообщению госкомпании "Летувос гележинкеляй" ("Железные дороги Литвы"), в понедельник вступило в силу решение о приостановке такого транзита, принятое Минском в ответ на запрет транзита в Клайпедский морской порт Литвы на Балтике удобрений ОАО "Беларуськалий".
"В результате наложенного властями Беларуси запрета число сформированных в течение месяца грузовых составов уменьшится на 45 и составит 480-540 составов, которые будут перевозить грузы, в отношении которых ограничения не действуют", - отметило ведомство. Это, например, продукты питания.
Больше всего от введенных Минском мер, по оценке "Летувос гележинкеляй", пострадают литовские промышленные гиганты - единственный в странах Балтии завод по производству азотных удобрений "Ахема" и единственное нефтеперерабатывающее предприятие в городе Мажейкяй.
Ранее правительство Литвы постановило аннулировать с 1 февраля договор о железнодорожном транзите белорусских калийных удобрений в свете введенных 8 декабря 2021 года США санкций против ОАО "Беларуськалий". В ответ власти Белоруссии заявили о прекращении с 7 февраля литовского железнодорожного грузового транзита через свою территорию.