Москва: На переговорах по Ирану есть подвижки
На переговорах по восстановлению Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе (СВПД) есть подвижки, стороны не готовят "страховочных" сценариев на случай провала, заявил РИА Новости директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД РФ Владимир Ермаков.
"Принципиально важно, что участники венского процесса объединены общей целью и сосредоточенно работают на позитивный результат. Подвижки есть, несмотря на информационные атаки разномастных противников ядерной сделки и волнение в СМИ. Цель переговоров в Вене - полное восстановление СВПД на тех условиях и в тех параметрах, которые были согласованы в 2015 году, и речи не идёт о страховочных сценариях на тот случай, если многосторонние усилия по реанимированию плана действий не дадут результата", - отметил Ермаков.
По его словам, здравые силы в мире отдают себе отчёт в том, что СВПД не имеет разумной альтернативы, а грубые ошибки и нарушения резолюции СБ ООН 2231, допущенные прежней администрацией США, должны быть исправлены. "Это создаст условия для разморозки Ираном своих добровольных обязательств, приостановленных в ответ на подрывные действия Вашингтона", - добавил дипломат.