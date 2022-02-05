65 тысяч граждан Азербайджана получили разрешение на работу в России в 2021 году. Это следует из показателей МВД РФ по миграционной ситуации, сообщили в ТАСС

Согласно информации, больше половины из оформленных в 2021 году в России патентов на работу пришлось на граждан Узбекистана.

По данным ведомства, с января по декабрь 2021 года были оформлены 2 221 826 патентов на работу, из них гражданами Узбекистана - 1 316 569, Таджикистана - почти 787 тысяч и гражданами Азербайджана - почти 65 тысяч. Также патенты оформляли граждане Украины (37 тысяч) и Молдавии (17 тысяч).