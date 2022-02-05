На себя посмотрите: Пекин ответил на обвинения Вашингтона

США на протяжении своей истории совершали систематические этнические чистки и массовые убийства коренных американцев, но при этом Штаты обвиняют в геноциде Китай, заявил постпред КНР при ООН Чжан Цзюнь , комментируя высказывание американского постпреда Линды Томас-Гринфилд, заявившей о геноциде уйгурского меньшинства в Китае и коснувшейся проблемы Тайваня.

Чжан Цзюнь назвал обвинения беспочвенными, добавив, что «неоднократная ложь США о «геноциде» в Синьцзяне опровергнута фактами», передает РИА Новости.

В то время как США затрагивают вопрос о правах человека, они сами остаются рекордсменами по нарушениям этих прав, добавил дипломат. «Систематические этнические чистки и массовые убийства коренных американцев на протяжении всей истории США являются настоящим геноцидом и преступлением против человечности. Беспорядочные убийства мирных жителей, в том числе женщин и детей, американскими военными в Сирии, Афганистане и Ираке уже являются военными преступлениями», –цитирует Цзюня агентство.

По его словам, в регионе Синьцзяня люди разных национальностей живут «мирной, гармоничной и счастливой жизнью». Касаясь темы Тайваня, Цзюнь призвал США не вмешиваться во внутренние дела Китая.

«США должны прекратить поощрять и поддерживать силы «независимости Тайваня», они должны следовать истинной политике единого Китая... В противном случае игра в тайваньский вопрос приведет лишь к ожогам», – сказал он.