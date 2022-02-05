В Армении не успели найти одного солдата, пропал второй

В Армении еще один военнослужащий исчез со своей позиции при невыясненных обстоятельствах, пишут армянские СМИ.

Согласно информации, 33-летнего Ваге Манукяна разыскивают с 12 ноября 2021 года, после разговора с женой по телефону военнослужащий исчез с позиций.

Отмечается, что по факту его исчезновения спустя 10 дней возбудили уголовное дело на том основании, что солдат самовольно покинул позиции. По словам членов семьи, неясно, откуда такие данные у военной полиции, на каком основании сообщили семье, что Ваге самовольно сбежал как рядовой дезертир, поскольку нет ни одного свидетеля и соответствующих показаний.