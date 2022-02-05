В Армении не успели найти одного солдата, пропал второй
В Армении еще один военнослужащий исчез со своей позиции при невыясненных обстоятельствах, пишут армянские СМИ.
Согласно информации, 33-летнего Ваге Манукяна разыскивают с 12 ноября 2021 года, после разговора с женой по телефону военнослужащий исчез с позиций.
Отмечается, что по факту его исчезновения спустя 10 дней возбудили уголовное дело на том основании, что солдат самовольно покинул позиции. По словам членов семьи, неясно, откуда такие данные у военной полиции, на каком основании сообщили семье, что Ваге самовольно сбежал как рядовой дезертир, поскольку нет ни одного свидетеля и соответствующих показаний.
Обстоятельства исчезновения Манукяна весьма подозрительны, особенно на фоне характеристик Минобороны и его заявления о продлении срока службы.
Ранее в отношении пропавшего 16 мая прошлого года 19-летнего Нарека Мкртчяна было возбуждено уголовное дело на тех же основаниях. В ходе расследования, проводимого около года по делу Мкртчяна, не были привлечены свидетели, обвинение предъявлено исключительно пропавшему военнослужащему.