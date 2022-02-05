Как сообщили в пресс-службе МВД, задержан ранее уже судимый за незаконный оборот наркотических средств Туран Алиев. При личном досмотре у него обнаружен и изъят 1 килограмм 500 граммов героина.

В Хырдалане задержан мужчина, занимавшийся пропагандой и продажей наркотиков подросткам.

Туран Алиев занимался продажей наркотиков в городе Хырдалан. Наркотические средства он получил от наркодилера, проживающего за границей, и намеревался реализовать их на территории Апшеронского района.

По решению суда в отношении Т.Алиева избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.