Руководствуясь принципом гуманизма, 7 февраля 2022 года Азербайджан вернул Армении восемь военнослужащих армянского происхождения. Часть из этих лиц - военнослужащие, задержанные 16 ноября прошлого года при предотвращении провокации, совершенной вооруженными силами Армении в Кельбаджарском районе. Об этом говорится в сообщении Государственной комиссии по делам военнопленных, заложников и пропавших без вести граждан.

В свою очередь, армянская сторона должна предоставить Азербайджану информацию о гражданах Азербайджана - военных и гражданских, убитых в первой армяно-азербайджанской войне и предположительно захороненных в массовых могилах, а также информацию о местах массовых захоронений.

В сообщении также отмечается, что 4 февраля текущего года по инициативе президента Франции состоялась встреча в видеоформате президента Азербайджана Ильхама Алиева, президента Франции Эммануэля Макрона, председателя Совета Европейского Союза Шарля Мишеля и премьер-министра Армении Никола Пашиняна. На встрече президент Ильхам Алиев поднял вопрос о предоставлении Азербайджану информации о местах массовых захоронений граждан Азербайджана, пропавших без вести в первой армяно-азербайджанской войне, а армянская сторона взяла на себя обязательство сотрудничать в этом вопросе. Данный вопрос был поддержан президентом Франции.