Британский депутат не вспомнил разговор с Джонсоном
Депутат британского парламента Джонни Мерсер не смог вспомнить, о чем говорил накануне с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, из-за количества выпитого. Об этом сообщает The Daily Mail.
О произошедшем в социальных сетях рассказала жена парламентария Фелисити, выложив фотографию ее спящего мужа.
По ее словам, Борис Джонсон позвонил депутату сразу после игр в Кубке Англии по футболу и сборной Англии по регби. Она добавила, что ее муж был в настолько неадекватном состоянии, что не может вспомнить, о чем именно был разговор.
Мерсер, в свою очередь, встал на защиту супруги, которую раскритиковали в сети после ее сообщения.
«Она в этом сумасшедшем путешествии со мной — бывают как взлеты, так и много падений. У нее больше права поднимать меня/премьер-министра/кого угодно на смех, как ей это нравится», — написал он.