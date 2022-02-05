Британский депутат не вспомнил разговор с Джонсоном

Депутат британского парламента Джонни Мерсер не смог вспомнить, о чем говорил накануне с премьер-министром страны Борисом Джонсоном, из-за количества выпитого. Об этом сообщает The Daily Mail.

О произошедшем в социальных сетях рассказала жена парламентария Фелисити, выложив фотографию ее спящего мужа.

По ее словам, Борис Джонсон позвонил депутату сразу после игр в Кубке Англии по футболу и сборной Англии по регби. Она добавила, что ее муж был в настолько неадекватном состоянии, что не может вспомнить, о чем именно был разговор.