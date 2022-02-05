Израиль и США отложили совместные военные учения

Армия обороны Израиля сообщила о переносе на неопределенный срок запланированных на март 2022 года совместных с США масштабных учений по противоракетной обороне Juniper Cobra "по ряду соображений". Как сообщает ТАСС, соответствующее заявление распространила армейская пресс-служба.

"Совместные международные учения Juniper Cobra, которые должны были состояться при участии ВС Израиля и США в марте, были отложены по ряду соображений и будут проведены позднее, о чем будет объявлено дополнительно", - говорится в сообщении.