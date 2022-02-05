Синоптики рассказали, какой погоды ждать завтра

Во вторник, 8 февраля, в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается переменная облачность, в основном без осадков, будет дуть умеренный юго-западный ветер, говорится в сообщении Национальной службы гидрометеорологии.

Температура воздуха на Апшеронском полуострове ночью составит 0-3°, днем - 7-10° тепла, в Баку ночью - 0-2°, днем - 7-9° тепла. Атмосферное давление снизится с 767 мм до 761 мм ртутного столба. Относительная влажность воздуха составит 60-70%.

В районах Азербайджана в основном без осадков. Ночью и утром туман. Будет дуть порывистый западный ветер.

Температура воздуха ночью - от 3° мороза до 2° тепла, днем - 7-12° тепла, в горах ночью - 3-8° мороза, в высокогорьях до 17° мороза, днем - 1-6° тепла.