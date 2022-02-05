Президент Франции Эммануэль Макрон рассчитывает добиться мирного соглашения по вопросу урегулирования украинского кризиса на предстоящей встрече с главой России Владимиром Путиным. По мнению авторов газеты Politico, таким образом Макрон получит статус европейского лидера, который «предотвратил нападение на Украину» и вернул Европе дипломатическую силу на международной арене.

В материале говорится, что президент Франции попытается достичь «стратегической автономии» Европы, которая может отстаивать свои интересы безопасности и не сидеть в стороне, пока Вашингтон и Москва ведут переговоры.