Если любишь, то у нас есть предложение

Если возникли трудности с выбором подарка, то это сообщение для тебя. Так, к Дню влюбленных İrşad подготовил предложения, которые не только будут тебе по карману, но и воплотят в жизнь мечту любимого человека.

Когда человек любит, он хочет кричать о своих чувствах. Они проявляются в каждом слове, в каждом действии, в каждой мысли и даже в каждом подарке... Хочешь показать свои чувства, тогда у İrşad есть предложения.

Желающие постоянно быть на связи с любимым человеком, слышать его голос, видеть улыбающееся лицо и иметь возможность запечатлеть счастливые моменты на камеру, могут приобрести последние модели смартфонов с ежемесячной оплатой в течение 15 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссии.

Если же хочешь облегчить его работу по дому и вместе наслаждаться просмотром интересных фильмов на большом экране, то İrşad предлагает купить бытовую технику и телевизоры в рассрочку на 18 месяцев без первоначального взноса, процентов и комиссии.

А тот, кто считает, что «не так дорог подарок, как дорого внимание», может выбрать любой аксессуар. Приобрести их можно на тех же условиях, оптатив покупку в рассрочку на 15 месяцев.

Но самое главное – тебя ждут скидки и при оплате покупки наличными.

Если же ты еще не определился с выбором подарка на День святого Валентина, воспользуйся предложениями в разделе «Подарок любимому» на сайте www.irshad.az. Так ты сможешь выбрать любой подарок, учитывая свой бюджет.

İrşad подходит тебе и твоему любимому человеку!