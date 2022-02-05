«Письма совести»: чиновники нашли «оригинальный способ» борьбы с коррупцией в школах

Директор одной из школ в Андижане подтвердил изданию информацию о том, что с них берут «письма совести», в которых они клянутся не брать взятки.

В Андижанской области Узбекистана местные чиновники нашли «оригинальный способ» борьбы со взяточничеством в сфере образования. Радио Озодлик пишет, что 3 февраля при получении взятки в $500 был задержан директор одной из школ региона. После этого в соцсетях стали распространяться сообщения о том, что с директоров школ в этой области берут «письма совести», в которых они обязуются не брать взятки.

Директор еще одной школы в Андижане, подтвердив слова своего коллеги, сказал с иронической улыбкой: «Ведь все это просто-напросто показуха. Я считаю, что такие письма берут для того, чтобы потом доложить вышестоящему начальству о том, что они приняли соответствующие меры. Эти письма не имеют никакой ценности, никто не станет читать письма, в которых директора школ клянутся, что не будут брать взятки».

Директор школы также высказал свое мнение относительно мероприятий под названием «Вокруг костра». По его словам, учителей заставляют проводить такие мероприятия после уроков до 22:00 для детей с плохим поведением. На мероприятиях дети выступают со стихами и танцами.

Директор школы говорит, что мероприятия вокруг костра вошли в моду из-за неправильной трактовки слов президента: «...Один мой знакомый, принявший участие в селекторном совещании под руководством президента, сказал, что на этом совещании глава государства образно сказал, что «в школах должен гореть костер», имея в виду, что в школах должна кипеть жизнь. А что произошло потом? Чиновники приказали разводить в школах костры и проводить вокруг них поэтические вечера и танцы. Все это стали записывать на видео и распространять в соцсетях, показывая, что они выполняют поручение президента. Но ведь это не что иное, как показуха».

Из-за таких «костров» участились и скандалы в семьях педагогов. Учительница одной из школ жалуется, что «во время этих мероприятий мужья женщин-педагогов непрерывно звонят им и требуют быстрее вернуться домой».