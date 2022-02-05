Главы МИД Австрии, Чехии и Словакии прилетели и поддержали Украину

Министр иностранных дел Австрии Александер Шалленберг, глава МИД Чехии Ян Липовский и глава внешнеполитического ведомства Словакии Иван Корчок прибыли в Киев, пишет Цензор.нет.

«Совместная поездка министров иностранных дел в Украину – ясный сигнал солидарности Центральной Европы с украинским народом. В конце концов, суверенитет Украины – это условие нашей собственной безопасности», - сообщил в Twitter глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Министр иностранных дел Словакии Иван Корчок отметил: «Путешествие вместе с Яном Липавским и Александером Шалленбергом, чтобы выразить солидарность с Украиной и на месте получить представление о том, что происходит».