Россия увеличит транзит газа через Украину

Российский «Газпром» нарастил транзит через украинскую газотранспортную систему, при этом мощности трубы Ямал — Европа остаются невостребованными, пишет РИА Новости.

С начала 2022 года транзит российского газа через Украину упал почти вдвое. Однако с конца января «Газпром» увеличил прокачку, а 1 февраля она оказалась близка к максимальным контрактным обязательствам (106,7 миллиона кубометров). Позже показатель снизился и был в диапазоне 80-90 миллионов кубов. В заявке на 7 февраля значатся 107,8 миллиона кубометров. Максимальные контрактные обязательства «Газпрома» равны примерно 109 миллионам.

Мощности Ямал — Европа, который является одним из основных маршрутов поставок топлива в Европу, остаются невостребованными компанией ни на регулярных, ни на внутридневных аукционах. Газопровод работает в реверсном режиме.