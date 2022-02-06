В школах Азербайджана дан старт использованию альтернативной энергии

В рамках проекта в шести корпусах пяти средних школ Товузского и Акстафинского районов Азербайджана установлены отопительные системы, работающие на пеллетном топливе, в результате чего обеспечено отопление в текущем зимнем сезоне».

Рассказывая о проекте, президент Общественного объединения волонтеров Азербайджана Имамеддин Гулиев отметил, что «этот проект предполагает отопление школ Азербайджана, не оборудованных газовым или другими альтернативными системами отопления, посредством использования пеллетного топлива.

По инициативе Министерства образования Азербайджана при поддержке bp и ее партнеров реализуется проект «Отопление средних школ Азербайджана пеллетами». Проект исполняется Общественным объединением волонтеров Азербайджана.

Среди национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года, утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обеспечение чистой окружающей среды и превращение Азербайджана в страну «зеленого роста» занимают особое место. Обеспечение «зеленого роста», будучи одной из главных составляющих данной программы, актуализирует широкое использование в Азербайджане экологически чистых источников энергии, а также охрану лесов и зеленых угодий.

Сегодня охрана окружающей среды и зеленая жизнь на планете подразумевают в первую очередь использование экологически чистых и возобновляемых источников энергии. С этой точки зрения предложенный проект, наряду с решением проблемы отопления в школах общин-бенефициаров, будет также способствовать созданию и широкому использованию экологически чистых источников энергии.

В настоящее время проект успешно реализуется. Так, школы сел Чобансыгнаг, Сарытала, Кирян Товузского района, старый и новый корпусы школы в селе Алимарданлы, а также классные комнаты школы в селе Кочаскер Акстафинского района оснащены специальными печами, работающими на пеллетном топливе. В данный момент в школах обеспечена непрерывная подача энергии.

Кроме этого, в селе Кирян Товузского района основательно отремонтированы крыша и классные комнаты средней школы. В средней школе села Чобансыгнаг Товузского района также проведены капитальные ремонтные работы классных комнат.