В школах Азербайджана дан старт использованию альтернативной энергии
По инициативе Министерства образования Азербайджана при поддержке bp и ее партнеров реализуется проект «Отопление средних школ Азербайджана пеллетами». Проект исполняется Общественным объединением волонтеров Азербайджана.
Рассказывая о проекте, президент Общественного объединения волонтеров Азербайджана Имамеддин Гулиев отметил, что «этот проект предполагает отопление школ Азербайджана, не оборудованных газовым или другими альтернативными системами отопления, посредством использования пеллетного топлива.
Пеллетное топливо – экологически чистое энергетическое сырье, получаемое при повторной обработке древесных и деревянных отходов.
В рамках проекта в шести корпусах пяти средних школ Товузского и Акстафинского районов Азербайджана установлены отопительные системы, работающие на пеллетном топливе, в результате чего обеспечено отопление в текущем зимнем сезоне».
Среди национальных приоритетов социально-экономического развития Азербайджана до 2030 года, утвержденных президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым, обеспечение чистой окружающей среды и превращение Азербайджана в страну «зеленого роста» занимают особое место. Обеспечение «зеленого роста», будучи одной из главных составляющих данной программы, актуализирует широкое использование в Азербайджане экологически чистых источников энергии, а также охрану лесов и зеленых угодий.
Сегодня охрана окружающей среды и зеленая жизнь на планете подразумевают в первую очередь использование экологически чистых и возобновляемых источников энергии. С этой точки зрения предложенный проект, наряду с решением проблемы отопления в школах общин-бенефициаров, будет также способствовать созданию и широкому использованию экологически чистых источников энергии.
В настоящее время проект успешно реализуется. Так, школы сел Чобансыгнаг, Сарытала, Кирян Товузского района, старый и новый корпусы школы в селе Алимарданлы, а также классные комнаты школы в селе Кочаскер Акстафинского района оснащены специальными печами, работающими на пеллетном топливе. В данный момент в школах обеспечена непрерывная подача энергии.
Кроме этого, в селе Кирян Товузского района основательно отремонтированы крыша и классные комнаты средней школы. В средней школе села Чобансыгнаг Товузского района также проведены капитальные ремонтные работы классных комнат.