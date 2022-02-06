«Азеришыг»: Пополнить баланс счетчика можно будет с помощью мобильного телефона

ОАО «Азеришыг» приступило к внедрению новых электрических счетчиков NFC. Как сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг», абонент может произвести оплату по счетчикам NFC с помощью мобильного телефона. Таким образом, процедура оплаты для гражданина становится еще более удобной и простой.

Для использования необходимо скачать на телефон мобильное приложение «Азеришыг». С помощью этого приложения пополняется баланс, затем отмечается сумма для списывания и производится оплата путем приближения телефона к счетчику. Благодаря этому нововведению абонент сможет точно контролировать ежедневное потребление электроэнергии на своем мобильном телефоне.