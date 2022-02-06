«Азеришыг»: Пополнить баланс счетчика можно будет с помощью мобильного телефона
ОАО «Азеришыг» приступило к внедрению новых электрических счетчиков NFC. Как сообщает пресс-служба ОАО «Азеришыг», абонент может произвести оплату по счетчикам NFC с помощью мобильного телефона. Таким образом, процедура оплаты для гражданина становится еще более удобной и простой.
Для использования необходимо скачать на телефон мобильное приложение «Азеришыг». С помощью этого приложения пополняется баланс, затем отмечается сумма для списывания и производится оплата путем приближения телефона к счетчику. Благодаря этому нововведению абонент сможет точно контролировать ежедневное потребление электроэнергии на своем мобильном телефоне.
Одним из положительных моментов счетчиков NFC является то, что больше нет необходимости в ежемесячных снятиях показаний счетчика по адресу сотрудником ОАО «Азеришыг». Это также исключает физический контакт между абонентом и контролером и обеспечивает полную прозрачность.
«Использование современных технологий, внедрение инноваций является основной целью ОАО «Азеришыг». Ввод в эксплуатацию счетчиков NFC - один из шагов в этом направлении», - говорится в сообщении.