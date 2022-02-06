Сторонники Саакашвили были против его возвращения в Грузию

Накануне телеканал «Имеди» распространил видеозапись, на которой председатель «Единого национального движения» Ника Мелия говорит, что был категорически против возвращения на родину экс-президента и основателя крупнейшей оппозиционной партии страны Михаила Саакашвили, передает «Новости-Грузия».

Видео продолжительностью менее минуты снято во дворе Тбилисского городского суда. На кадрах видно, что Мелия общается со своими сторонниками. По утверждению «Имеди», запись сделали 4 февраля на протестной акции оппозиции параллельно очередному заседанию по делу о незаконном пересечении границы Саакашвили.

«По Мише были мои партнерские, дружеские, коллегиальные предупреждения. Я знал о настрое американцев и европейцев и говорил Саакашвили не поднимать голос… Я был категорически против, потому что знал, что заграница не поддержит… То, что сегодня «Мечта» на 50% во власти – наша вина», — говорит Мелия на записи.